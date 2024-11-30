تخفيضات حقيقية وأنقذت السوق، شعبة الأجهزة الكهربائية تقيم نتائج عروض الجمعة البيضاء

انتهت فعاليات يوم الجمعة البيضاء 2024، الذي قدمت خلاله المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية عروض وتخفيضات على منتجاتها، ومنها الأجهزة الكهربائية.

عروض الجمعة البيضاء 2024 حقيقة على عكس العام الماضي

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة، إن عروض الجمعة البيضاء 2024 كانت حقيقة، على عكس العام الماضي، الذي إذ كانت هناك حالة من الجدل حول ارتفاع أسعار الأجهزة خلال 2023.

جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فيتو

عام 2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار

وأوضح «زكريا» أن عام 2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار؛ غلب عليها حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية وتحركاتها السعرية، ولذلك لم تكن هناك عروضًا على الأجهزة.

أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب، وكل شركة تحدد السعر التي تبيع به منتجاتها، وتعطي عمولة للتاجر على البيع.

أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

سوق الأجهزة الكهربائية في حالة احتضار والعروض هي المنقذ لتحريكه

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية مر بحالة ركود من شهر مايو إلى نوفمبر 2024 بنسبة تخطت 65%، التي من الممكن يطلق عليها أن المنقذ لتحريك السوق هي العروض.

أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وعن حالة سوق الأجهزة الكهربائية، أوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاضات تتراوح ما بين 30 و40%.

العروض حقيقة 100٪ بفضل استقرار السوق وثبات سعر الدولار

وتابع أن عروض الجمعة البيضاء 2024 الخاصة بالأجهزة الكهربائية حقيقة 100٪ بفضل استقرار السوق وثبات سعر الدولار وتوافره، فالأسعار ثابتة.

أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

شركات أجهزة كهربائية قامت بعمل كاش باك من 10 لـ 15%

وقال إن هناك شركات أجهزة كهربائية قامت بعمل كاش باك من 10 لـ 15% وهو خصم كبير في الأجهزة الكهربائية الكبيرة.

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