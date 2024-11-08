تخفيضات تصل إلى 20% على الأجهزة الكهربائية خلال الجمعة البيضاء.. الغسالات تبدأ من 5 آلاف جنيه والثلاجات بـ 13 ألفًا (صور)

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بعض الانخفاضات خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث أعلنت سلاسل المحلات التجارية الكبرى عن عروض وخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات.

تخفيضات قياسية:

شملت التخفيضات جميع أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية، بدءًا من الكماليات الصغيرة ووصولًا إلى الأجهزة الرئيسية. فقد سجلت أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضات تراوحت بين 15% و20%، ورصدت عدسة فيتو بعضا من هذه التخفيضات في الأسواق حيث بدأ.

سعر الكاتل الكهربائي من 345 جنيهًا ويصل إلى 1399 جنيهًا. أما المكواة، فتبدأ أسعارها من 1199 جنيهًا وتصل حتى 1800 جنيه.

البوتجاز الكهربائي يتراوح سعره بين 675 جنيهًا للعين الواحدة و950 جنيهًا للعينين، بينما يبدأ سعر البوتاجاز ذو الخمس عيون من 9500 جنيه ويصل حتى 9999 جنيه. البوتوجاز ذو الأربع عيون يتراوح سعره بين 6510 و12945 جنيهًا.

الميكرويف والأفران: تبدأ أسعار الميكرويف من 1499 جنيهًا وتصل حتى 5999 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الأفران بين 1999 و2949 جنيهًا.

الفريزر والمدافئ: يبدأ سعر الفريزر ذو الستة أدراج من 21399 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار المدافئ بين 599 و839 جنيهًا.

الغسالات:

لم تستثن التخفيضات الغسالات، حيث شهدت أسعار الغسالات الأوتوماتيك فوق الاوتوماتيك تخفيضات

، حيث تبدأ أسعارها بسعة 13 كيلو من 16499 جنيهًا بدلًا من 18899 جنيهًا.

اما غسالات بسعة 12 كيلو تبدأ من 14999 جنيهًا بدلًا من 15449 جنيهًا، وغسالات بسعة 11 كيلو تبدأ من 16459 جنيهًا بدلًا من 16700 جنيه.

الغسالات الهاف أوتوماتيك بسعة 10 كيلو تبدأ من 5499 جنيهًا بدلًا من 5849 جنيهًا.

أما الغسالات الأوتوماتيك فتبدأ من 20599 جنيهًا بدلًا من 22579 جنيهًا، وغسالات بسعة 8 كيلو تبدأ من 24799 جنيهًا بدلًا من 26300 جنيه.

. كما شملت العروض أجهزة أخرى مثل المجففات والخلاطات والعجانات، والتي شهدت جميعها تخفيضات متفاوتة.

العجانات والثلاجات:

تبدأ أسعار العجانات من 1399 جنيهًا وتصل حتى 6950 جنيهًا. أما الثلاجات، فتبدأ أسعارها من 12499 جنيهًا لحجم 303 لترات وتصل حتى 30999 جنيهًا لحجم 451 لترا.

أسباب التخفيضات:

يرجع سبب هذه التخفيضات إلى عدة عوامل، منها المنافسة الشديدة بين سلاسل المحلات التجارية الكبرى، ورغبة الشركات في تصريف المخزون القديم، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الأجهزة الكهربائية في السوق المصري.

نصائح للمستهلكين:

المقارنة بين الأسعار: ينصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين مختلف المحلات التجارية قبل الشراء، للتأكد من الحصول على أفضل العروض.

ينصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين مختلف المحلات التجارية قبل الشراء، للتأكد من الحصول على أفضل العروض. التركيز على الاحتياجات: ينبغي للمستهلكين التركيز على شراء الأجهزة التي يحتاجونها بالفعل، وتجنب الشراء بدافع التخفيضات فقط.

ينبغي للمستهلكين التركيز على شراء الأجهزة التي يحتاجونها بالفعل، وتجنب الشراء بدافع التخفيضات فقط. فحص الضمان: يجب التأكد من أن الجهاز الذي يتم شراؤه يأتي بضمان كامل، والاطلاع على شروط الضمان قبل الشراء.

تعتبر تخفيضات الجمعة البيضاء فرصة ذهبية للمستهلكين للحصول على الأجهزة الكهربائية التي يحتاجونها بأسعار مخفضة، ولكن يجب على المستهلكين توخي الحذر واتباع النصائح المذكورة أعلاه للحصول على أفضل صفقة.

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