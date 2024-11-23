رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات العروض تصل إلى 20% وهذه رسالتي للتجار

اسعار الأجهزة الكهربائية، وجه جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، رسالة قوية للمصنعين والمستوردين والتجار بشأن الأسعار في ظل التحوط والتخوف من تحرك الدولار بالسوق.

الأزمة الاقتصادية 2023

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الأزمة الاقتصادية في عام 2023 سنظل نعاني منها على مدار 3 أعوام مقبلة".

تحوط التجار لتحرك سعر الدولار

وتابع: "أقول للمصنعين والمستوردين والتجار السوق لا يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار، ونعلم جيدًا أن الجميع يتحوط حال تحرك سعر الدولار 1 أو 2 أو 3%، ولكن يجب تخطي المرحلة الحالية بعيدًا عن التعرض لأي خسائر".

وعقب: "مش عايزين نعمل بلبلة في السوق ونقول الدولار هيرتفع، لأن الدولار مستقر ومتوفر ويسير بصورة مشروعة في البنك المركزي".

عروض الأجهزة الكهربائية

وأكد أن هناك عروضا لمعظم الأجهزة الكهربائية يصل التخفيض فيها ما بين 10 إلى 15% وحتى 20% في بعض الأجهزة، ونتمنى من جميع التجار استمرار تلك العروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا