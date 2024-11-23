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اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات العروض تصل إلى 20% وهذه رسالتي للتجار

أسعار الأجهزة الكهربائية،
أسعار الأجهزة الكهربائية، فيتو

اسعار الأجهزة الكهربائية، وجه جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، رسالة قوية للمصنعين والمستوردين والتجار بشأن الأسعار في ظل التحوط والتخوف من تحرك الدولار بالسوق.

الأزمة الاقتصادية 2023

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الأزمة الاقتصادية في عام 2023 سنظل نعاني منها على مدار 3 أعوام مقبلة".

تحوط التجار لتحرك سعر الدولار

وتابع: "أقول للمصنعين والمستوردين والتجار السوق لا يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار، ونعلم جيدًا أن الجميع يتحوط حال تحرك سعر الدولار 1 أو 2 أو 3%، ولكن يجب تخطي المرحلة الحالية بعيدًا عن التعرض لأي خسائر". 

وعقب: "مش عايزين نعمل بلبلة في السوق ونقول الدولار هيرتفع، لأن الدولار مستقر ومتوفر ويسير بصورة مشروعة في البنك المركزي".

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عروض الأجهزة الكهربائية 

وأكد أن هناك عروضا لمعظم الأجهزة الكهربائية يصل التخفيض فيها ما بين 10 إلى 15% وحتى 20% في بعض الأجهزة، ونتمنى من جميع التجار استمرار تلك العروض.

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