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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق العوايد في الإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق العوايد في الإسكندرية

شهد طريق العوايد شرق محافظة الإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، بمدخل كوبري العوايد، مما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص،  وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا  يفيد  بحادث مروري سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق العوايد، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص مما ادي الي إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى  المستشفي العام، وتم رفع آثار الحادث  من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.

حادث تصادم سيارة ميكروباص باتوبيس بكوبري العوايد في الإسكندرية 

كما شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية انهيار عقار ماهول بالسكان بالمنطقة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح للمواطنين قاطنى العقار. 

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية إخطار يفيد بانهيار عقار بمنطقة العطارين من الداخل، دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح،  على الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والاسعافات ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار. 

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الاسكندرية العوايد الأجهزة الأمنية محافظة الإسكندرية العطارين الحماية المدنية

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