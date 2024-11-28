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تشيلسي يتعادل سلبيا مع هايدنهايم في الشوط الأول بدوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة هايدنهايم ضد تشيلسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب فويت أرينا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي أمام هايدنهايم

يورجنسن- أكسيل ديساسي- أدارابيويو- بادياشيل- مودريك- كريستوفر نكونكو- جادون سانشو- هال- كاسادي- فيجا- جويو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء البلوز تشيلسي: سانشيز- بيرجستورم- كولويل- مادويكي- فيليكس- تشوكويميكا- جيورجي- داير- ساكي- مهيوكا.

تشكيل هايدنهايم ضد تشيلسي

مولر- تراوري- ماينكا- سيرسليبن-  ثيويركاوف- دورش- مالوني- سكينزا- فانير- هونساك- كوفمان.

 

ترتيب تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

ويحتل تشيلسي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بالفوز على جينت (4-2) وباناثينايكوس (4-1) ونوح (8-0).

وبدوره يحتل هايدنهايم المركز السادس بالعلامة الكاملة أيضًا، بالفوز على أولمبيا ليوبليانا (2-1) وبافوس (1-0) وهارتس (2-0).

 

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