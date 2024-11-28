أهداف مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

فاز فريق أساطير برشلونة علي ريال مدريد 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

أهداف مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفى رونالدينيو وخوان بابلو سورين.

وفى الشوط الثانى سجل للملكى لويس فيجو ودوين كونجو.

وشهدت مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة مشاركة عدد من نجوم العصر الذهبي للفريقين خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وخلال العشر سنوات الأولى من الألفية الحالية.

وبعد لقائهما في مناسبتين سابقتين عامي 2017 و2021، تجدد "لقاء الأساطير" اليوم في الدوحة وذلك بمشاركة نجوم كثيرين فرانشيسكو بويو وروبرتو كارلوس وراؤول برافو ولويس فيجو وكلارنس سيدورف وستيف ماكمانامان وخوليو بابتيستا من جانب الفريق الملكي.

كما حضر من جانب البارسا عديد الأساطير وفي مقدمتهم رونالدينيو وإريك أبيدال والبرازيلي الآخر ريفالدو وباتريك كلويفرت وخوان بابلو سورين وغيرهم.

وخطف النجم البرازيلي رونالدينيو الأنظار، بعدما سجل هدفا خياليا اليوم الخميس في المباراة الودية الااستعراضية التي جمعت لاعبي برشلونة وريال مدريد السابقين في ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وأحرز رونالدينيو هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في شباك حارس الريال فرانشيسكو بويو ليثير أعجاب الجماهير الحاضرة وزملائه في فريق أساطير برشلونة بل وحتى لاعبي الريال أمثال الهولندي كلارنس سيدورف الذي أبدى ردة فعل تنم عن انبهاره بما أتاه "الساحر" البرازيلي.

وأرسل النجم البرازيلي الكرة بشكل رائع فوق جدار الدفاع لتنتهي في الزاوية اليمنى للحارس بويو.

كما أثار هدف الأسطورة رونالدينيو تفاعلا لا محدودا على منصات التواصل وعلق كثيرون بعبارة "الذهب لا يصدأ" مشيرين إلى أن اللاعب البالغ من العمر 44 عاما لا يزال يملك الكثير من الخصال الكروية الرائعة التي قد لا يمتلكها من هم يمارسون حتى الآن كرة القدم بشكل رسمي.

ولعب رونالدينيو مع نادي برشلونة بين عامي 2003 و2008 وشارك في نحو 145 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 70 هدفا.

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