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رياضة

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث (فيديو)

حافلة ريال مدريد،فيتو
حافلة ريال مدريد،فيتو

تعرضت حافلة فريق نادى ريال مدريد لحادث تصادم أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الهزيمة أمام ليفربول الإنجليزى، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وفاز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أظهر تعرض حافة الفريق إلى حادثة تصادم مع شاحنة نقل في أحد شوارع إسبانيا.

 

و أكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن حافلة فريق ريال مدريد الإسباني تعرضت إلى حادث مروري أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية ولكن كانت خالية من الأشخاص وبها فقط العديد من أدوات الفريق.


وأضافت الصحيفة  ميرور أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة ريال مدريد لحادث تصادم، حيث وقع حادث مماثل في فبراير الماضي، قبل مباراة لايبزيج الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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