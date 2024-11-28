خسارة مالية كبيرة لـ ريال مدريد بعد الهزيمة من ليفربول بدوري أبطال أوروبا

وقع فريق ريال مدريد في موقف محرج لم يكن يتوقعه بأي حال من الأحوال، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يخسر فيها 3 من أول 5 مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يسبب خسائر اقتصادية للفريق.

وفي أمسية سيئة للفريق الإسباني، خسر ريال مدريد أمام ليفربول أمس الأربعاء 0/2؛ ليحتل الآن المركز 24 في مرحلة مجموعات دوري الأبطال التي تضم 36 فريقًا.

خسائر اقتصادية كبيرة لـ ريال مدريد بعد الهزيمة أمام ليفربول

ويعيش نادي ريال مدريد "لحظة درامية" ستكلفه عدم التواجد بين المراكز الثمانية الأولى في مرحلة المجموعات، وبالتالي، يتعين عليهم اللعب في جولة تأهيلية قبل دور الـ16.

ومع انتهاء الجولة الخامسة، يحتل الفريق الملكي المركز 24 برصيد ست نقاط فقط، وهو ما لا يسمح له حتى بالاسترخاء في المباريات الثلاث المتبقية.

وتتأهل الفرق الثمانية الأوائل تلقائيًّا إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق 16 التالية لهم جولة فاصلة سعيًا للانضمام إليهم.

قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد تعرض إلى خسائر اقتصادية بسبب الهزائم أمام ليل وميلان وليفربول.

وأوضحت: "عادة ما يزيد ريال مدريد رصيده مع كل فوز يحققه في دوري أبطال أوروبا، إذ يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2.1 مليون يورو لكل فوز في مرحلة المجموعات".

ولكن هذا الموسم لم يبدأ الفريق الملكي بشكل جيد ومع الهزائم الثلاث، خسر ريال مدريد 6.3 مليون يورو، في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن الخسائر المقبلة قد تكون أفدح بكثير قائلة: "قد يخسر ريال مدريد بالضبط ما يقرب من 136 مليون يورو، حال استمرار نتائجه المتواضعة، وفشله في تخطي دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، وذلك حال تخطيه مرحلة المجموعات".

أنشيلوتي منزعج من نتائجه مع ريال مدريد

ويواجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد صعوبات في دوري أبطال أوروبا، إذ خسر فريقه الآن ثلاث من مبارياته الخمس في البطولة.

واعترف أنشيلوتي بذلك قائلًا "أعتقد أنه لكي أكون صادقًا تمامًا معك، كانت نتيجة عادلة، ليفربول يستحق الفوز، لديهم آلية عمل جيدة حقًّا في الوقت الحالي".

ورغم أن ريال مدريد يحتل المركز 24 في مرحلة الدوري بالنسخة الحالية لدوري الأبطال التي تضم 36 فريقًا، ويواجه خطر الغياب عن مرحلة خروج المغلوب، فإن أنشيلوتي عبر عن ثقته في قدرة الفريق على التحسن.

وأوضح: "مباراة الأمس لم تكن حاسمة، سنكون هناك وسننافس في مرحلة خروج المغلوب كما حدث في الأعوام السابقة".

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