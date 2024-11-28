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رياضة

لاتسيو يتعادل سلبيا أمام لودوجوريتس بالشوط الأول في الدوري الأوروبي

فريق لاتسيو،فيتو
فريق لاتسيو،فيتو

تعادل فريق لاتسيو الإيطالي، أمام نظيرة لودوجوريتس البلغاري سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025 والتي تقام على  ملعب الأوليمبيكو.

تشكيل لاتسيو أمام لودوجوريتس

يحتل لاتسيو الإيطالي صدارة ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة في أول أربع جولات مبتعدًا عن أقرب منافسيه فريق أياكس الهولندي الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما يحتل لودوجوريتس البلغاري المركز الـ34 بنقطة واحدة.

موعد مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس مساء اليوم الخميس ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 08:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة لاتسيو ضد لودوجوريتس في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي عبر قناة " بي إن سبورتس 6" داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعلق على اللقاء السعودي عبدالله الغامدي وتأتي قائمة القنوات الناقلة للقاء كالآتي:

·      beIN Sports HD 6

·      Sport 1 Hungary

·      Sky Sport Calcio 1

·      Stan Sport

·      SuperSport Maximo 2

·      M+ Liga de Campeones 4.

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الدورى الأوروبي فريق أياكس الهولندي لاتسيو الايطالي لودوجوريتس لودوجوريتس البلغاري

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