النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين في تسريب الغاز بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 4 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد، تمهيدا لسماع أقوالهم.

وتبين بالفحص حدوث تسرب غاز بالعقار رقم 14 داخل كمبوند روضة زايد، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بحالات اختناق نقلوا إلى المستشفى التخصصي.

تسرب غاز بالحي الـ11 بالشيخ زايد

مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بالحي الـ11

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرق إنقاذ تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم السيطرة علي مصدر الغاز، ونقل المصابين للمستشفى.

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