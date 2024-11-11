تسريب غاز، الحماية المدنية تخمد حريقًا اندلع داخل مطعم بالمنيا
اخمدت قوات الحماية المدنية، حريقًا هائلًا اندلع داخل مطعم بمدينة المنيا، دون حدوث أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.
الحماية المدنية تخمد حريق هائل اندلع داخل مطعم بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق في مطعم أمام كوبري ماقوسة بمدينة المنيا، بسبب تسرب غاز البوتاجاز.
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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