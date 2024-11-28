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محافظات

ضمن فعاليات مبادرة بداية..

نائب محافظ سوهاج يقدم الهدايا والألعاب للأطفال خلال زيارته لمعهد الأورام

جانب من زيارة
جانب من زيارة

 قام الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وبمشاركة حملة "بشبابها"، اليوم الخميس، بزيارته معهد الأورام بسوهاج، وذلك لإدخال البسمة والفرحة عليهم مما يساعد في تقديم الدعم النفسي لهم، ويترتب عليه الاستجابة السريعة للعلاج ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقدم نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة الهدايا والألعاب للأطفال المحجوزين بالقسم الداخلي للأطفال بالمعهد بحضور الدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج.

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي  نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلق مؤخرًا تعد من أهم المبادرات لأنها تستهدف جميع  الأطياف  والفئات ولها تأثير مباشر في الأمور الحياتية للمواطن، لذا نستطيع أن نعتبرها المبادرة المتكاملة أو الشاملة.

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وأضاف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن  فعاليات اليوم بمشاركة حملة بشبابها لها أثر كبير في نفوس الأطفال وذويهم داخل معهد الأورام مؤكدًا تكرارها في عدد من مستشفيات المحافظة.

وأوضح أن ما يلقاه من دعم كبير ومساندة من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ يأتي من اهتمامهم البالغ بصحة المواطن السوهاجي. 

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