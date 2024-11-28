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خارج الحدود

34 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 34 فلسطينيا استشهدوا  في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة 29 منهم في وسط القطاع وجنوبه.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس،  أن جيش  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا خلال 24 ساعة.

جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 44 ألفا و330 شهيدا، بالإضافة إلى 104 آلاف و933 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة  أن الوضع الصحي في القطاع أصبح  كارثي.

ارتكاب 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في غزة

 وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع  أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

وفي منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك، قالت وزارة الصحة في غزة، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشارت إلى أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

 

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غزة جيش الاحتلال العدوان الإسرائيلي إسرائيل

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