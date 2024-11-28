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خارج الحدود

لحظة تفجير آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

نشرت سـرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم، مشاهد من عمليات نفذها مقاتلوها ضد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سرايا القدس تستهدف أليات جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقالت سرايا القدس في بيان صادر عنها الخميس: إن "مقاتلينا فجروا جيبات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي  في بلدة قباطية بقطاع غزة".

 وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

 وقالت كتائب عز الدين القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح الفلسطينية.

كما أكدت كتائب القسام استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

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سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في بيت لاهيا

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سرايا القدس تقصف مركز قيادة جيش الاحتلال وسط غزة

عمليات كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

وقالت القسام، إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعها بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية".

وفي بيان آخر، أكدت القسام، أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

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سرايا القدس جيش الاحتلال حركة الجهاد غزة حماس

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سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين في غزة

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