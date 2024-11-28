الجمعة 29 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي يكشف تفاصيل مخطط الاحتلال لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قالت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية، إن هناك مخططا إسرائيليا لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، تحديدًا شمالي القطاع، لافتة إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي دخل اليوم إلى محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

تقسيم قطاع غزة

وأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة وزير الإسكان الإسرائيلي اليوم، لمحور نتساريم توضح أن هناك مساعي إسرائيلية في إعادة الاستيطان إلى جانب تقسيم القطاع الفلسطيني إلى 4 محاور، من خلال أن يكون هناك وجود ممرات شمالي القطاعي هم «مِفلسين» و«نتساريم» و«كيسوفيم» إلى جانب وجود قوات الاحتلال في «محور فيلادلفيا».

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قواعد عسكرية إسرائيلية في غزة

وأوضحت، أنه فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فإنه حتى هذه اللحظة يصر الاحتلال الإسرائيلي على إخراج مُحتجزيه من قطاع غزة، دون إعطاء أي التزام متعلق بوقف إطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال يُصمم على البقاء في المحاور التي أنشأها لترسيخ قواعد عسكرية أو استيطانية، للحصول على المعلومات الأمنية الاستخباراتية عن المقاومة الفلسطينية.

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