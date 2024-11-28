صحيفة بريطانية: الشرق الأوسط على حافة هاوية ولا سلام بدون غزة

أكدت صحيفة بريطانية فى تقرير لها، اليوم، عدم إمكانية إقامة سلام فى الشرق الأوسط بدون وقف إطلاق النار فى غزة، فى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع.

وقف إطلاق النار فى لبنان جاء بشروط نتنياهو

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية،إن اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، الذي توسطت فيه أمريكا، يعد نجاحا للمدنيين اللبنانيين الذين عانوا تحت وطأة عدوان دام نحو 14 شهرا، استشهد على إثره نحو 4 آلاف شخص، وشرد مئات الآلاف.

ولكن هذا الاتفاق من وجهة نظر الصحيفة البريطانية، رغم كونه نجاحا للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، بعد أشهر من الجولات الدبلوماسية الضعيفة وغير الفعالة، جاء بشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا يعطي الفلسطينيين أملا يذكر.

وترى الجارديان، إن الأوضاع في قطاع غزة باتت كارثية، بعدما تجاوز عدد الشهداء 44 ألفا، وغياب أي بوادر للسلام، وسط استمرار القصف الإسرائيلي والدمار والهجوم الوحشي على شمال القطاع وجنوبه.

الجارديان تؤكد وقوف الشرق الأوسط على حافة هاوية

وأضافت الجارديان، أنه في منطقة تقف على حافة الهاوية، يجب أن تتضمن أي صفقة دائمة للسلام وقف إطلاق النار في غزة، وخلق ظروف واقعية لدولة فلسطينية تملك مقومات الاستمرارية، محذرة من أن "السلام ليس صمت المقابر".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يرغب بالسلام، في الوقت الذي يحاول فيه التهرب من محاكمة فساد وانتخابات من شأنها أن تؤجج غضب الناخبين بعد 7 أكتوبر 2023، وتكمن مصلحته بدلا من ذلك في إطالة أمد حالة الطوارئ الوطنية، ويهتم بـ "تدليل" أعضاء حكومته من اليمينيين المتطرفين الذين يمكن أن يطيحوا به، والذين يحلمون بمستوطنات جديدة في غزة محطمة ومطهرة عرقيا من الفلسطينيين.

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