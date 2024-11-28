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تعليم الفيوم تختتم برنامج تنمية مهارات 100 مدير مدرسة

ختام تدريب 100 مدير
ختام تدريب 100 مدير مدرسة، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن مسرح مديرية التعليم، شهد الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي "المدير المعاصر في القرن الواحد والعشرين"، الذي استهدف تدريب 100 مدير مدرسة رائدة على مستوى المحافظة، بحضور المدرب.

محتوى برنامج تدريب مديري مدارس الفيوم

تناول البرنامج التدريبي، عددا من المحاور التدريبية منها، أعمال شئون الطلبة والامتحانات، وتشكيل لجنة النظام والمراقبة، وإعلان نتائج الامتحانات، وطرق إبلاغ أولياء الأمور بالطلاب الذي لهم امتحان دور ثان.

استمرار تدريبات التنمية المهنية لمديري المدارس

وأضاف  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تدريبات التنمية المهنية لمديري المدارس على مستوى المحافظة مستمرة حتى يتم الانتهاء من تدريب جميع مديري المدارس بكل المراحل والنوعيات المختلفة.

تطبيق مبدأ الموانع في امتحانات صفوف النقل حتى درجة القرابة الرابعة

وعلى صعيد آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تطبيق الموانع في امتحانات صفوف النقل حتى الدرجة الرابعة، كما أن معلم المادة لا يراقب فى امتحانات مادته، وتعمل المديرية علي مكافحة  الغش في الامتحانات بكافة أشكاله وصورة.

معرض أنشطة رياض الأطفال

وكان قد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، معرض الوسائل التعليمية وأنشطة رياض الأطفال، بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان المديرية، لعرض إبداعات الروضات المتميزة ووسائلها المستخدمة في تنفيذ أنشطة رياض الأطفال داخل القاعات، ويشمل المعرض، نوافذ المنهج الجديد برياض الأطفال. 

وتشمل النوافذ أنشطة متعددة، ومنها أجزاء النباتات، وشجرة العائلة، والآلات الموسيقية، والبازل، والأبواب المغلقة،والحروف المتحركة، وأسرتي، وأجزاء جسم الإنسان، ووسائل المواصلات، ومعالم الفيوم التاريخية والأثرية والسياحية، ومصادر المياه، وشجرة العائلة، والحروف، والأرقام، وبيت الاستراتيجيات، وشبكة المفردات.

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وصاحب معرض أنشطة رياضة الاطفال احتفال فني للأطفال قبل سن المدرسة، منها عروض عرض أحلام الطفولة لمدرسة الغرق بإدارة إطسا، واستعراض مصر حكاية بمدرسة منارة الأندلس، إدارة شرق الفيوم، وفقرة عيد الطفولة، بمدرسة الأندلس، إدارة غرب الفيوم، والعرض المسرحي، مسرحية الأسد والفأر، لمدرسة أرض البحوث.

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