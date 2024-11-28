التشكيل الرسمي لمباراة الفتح والرياض في الدوري السعودي

الدوري السعودي،أعلن المديران الفنيان لفريقي الفتح والرياض تشكيل فريقيهما لخوض المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأحساء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الرياض أمام الفتح

تشكيل الفتح امام الرياض



ولعب الطرفان مرتين عبر تاريخهما في دوري روشن السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل الإيجابي.



ويبحث الفتح الذي يتواجد في المركز الأخير بجدول الدوري السعودي لتعويض نتائجة السيئة، بعد أن تلقى ثماني هزائم منذ انطلاق المسابقة، ويعود الانتصار الوحيد للفريق الاحسائي على الأهلي 1-0.

في المقابل، لم يحقق الرياض صاحب المركز التاسع أي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية، منها اثنتان تعادل فيهما أمام الرياض 2-2 والاتفاق 0-0، فيما تلقى هزيمتين كانتا أمام الاتحاد 0-1 والنصر بالنتيجة ذاتها.



ويعتمد السويدي ينز جوستافسون على عدد من العناصر الأجنبية، أمثال الثنائي المغربي مراد بتانا ومروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة، والبلجيكي جايسون دينايير، والحارس المجري بيتر سابانوس.



في المقابل يعول الفرنسي صبري لموشي على قائمة من الأجانب في مقدمتهم القمري فايز سليماني، والعراقي إبراهيم بايش، والبرتغالي توزي، والبرازيلي لوكاس كال، والفرنسي يوان باربت، والحارس الكندي ميلان بوريان.

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