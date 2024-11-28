يطال مصر، تسونامي دولار ترامب القوي يضرب الدول النامية والأسواق الناشئة

الدولار القوي، مصطلح اقتصادي بات يثير رعب العالم، في ظل المخاوف من الخطوات التي ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتخاذها لتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي.

قرارات ترامب تزيد من خطورة الدولار القوي

وشهدت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، ارتفاعا ملحوظا في قيمة الدولار، على وقع مخاوف عالمية من سياسات ترامب، تجاه اقتصادات رئيسية حول العالم.

ويوم الإثنين الماضي، كتب ترامب، منشورا على منصة "تروث سوشيال" نيته فرض تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين في أول يوم له بالبيت الأبيض المقرر في 20 يناير المقبل.

وكخطوة اقتصادية، أمام هذا النوع من التوترات التجارية، يلجأ المتعاملون عادة إلى الدولار كملاذ آمن، ومع زيادة الطلب عليه، ترتفع قيمته أمام بقية العملات، خاصة عملات الأسواق الناشئة.

تبعات الدولار القوي تطال الاقتصادات العالمية والدول النامية

وتشير التقارير الدولية، إلى أن تبعات صعود الدولار لن تقتصر على الدول التي تشهد توترات مع الصين، بل ستطال غالبية الاقتصادات العالمية بما في ذلك الدول النامية.

وأكد تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر في سبتمبر الماضي، أن إجمالي الدين العالمي "أفرادا وشركات وحكومات"، تجاوز 310 تريليونات دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري.. وفي النقاط التالية يظهر جليا مدى تأثير الدولار القوي على العالم، وفق تقرير لوكالة “الأناضول” التركية.

ترامب، فيتو

1- مركزية الدولار، رغم بلوغ الدين العالمي مستويات تاريخية غير مسبوقة، فإن الدولار القوي الذي بلغ 107.7 نقاط مطلع هذا الأسبوع يزيد من كلفة الديون بمقدار 100 مليار دولار سنويا على كل نقطة واحدة، فوق 100 نقطة.

ورغم تمتع الدولار الأمريكي بمكانة استثنائية في التجارة الدولية والأسواق المالية، فإن قوته "ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى" يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة وخيمة، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية.

2- عبء الديون الخارجية، أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي حديثا، أن أحد أبرز التحديات التي يفرضها الدولار القوي يتمثل في زيادة عبء الديون الخارجية للدول النامية.

وفي توضيح ذلك، أن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد تلك الديون، لكونه سيدفع الحكومات لدفع نقود محلية أكثر لقاء شراء الدولار وسداد الأقساط المستحقة وفوائد تلك الديون.

وعندما ترتفع قيمة الدولار وتضطر الدول إلى دفع المزيد من عملاتها المحلية لسداد الديون، يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى استنزاف احتياطياتها من العملات المحلية والأجنبية.

كما أن، الدولار القوي يرفع أعباء خدمة الديون، مما يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سياسات تقشفية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

كذلك مع تعاظم الدولار القوي، تصبح الدول النامية أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها، كما حدث في بعض الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية في الأرجنتين، وارتفاع خدمة الدين في مصر.

3- تأثير سلبي على التجارة الدولية، حول هذه النقطة، ذكرت منظمة التجارة العالمية في تقرير صادر عنها في مايو الماضي، أن الدولار القوي يعتبر أحد أبرز المعوقات لانسياب الطلب على التجارة العالمية، لكونه قيمة الدولار تؤدي إلى جعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، مما يقلل من تنافسية الصادرات الأمريكية.

بمعنى أوضح، أن ارتفاع كلفة السلع المقومة بالدولار يقلل من الطلب عليها في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض التجارة الدولية.

وفيما يتعلق بالدول التي تعتمد على الواردات المقومة بالدولار، فإنها تواجه ارتفاعا في التكاليف، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وتزايد الضغوط التضخمية.

التضخم يؤدي لرفع أسعار الطاقة والغذاء

4- ارتفاع التضخم، الدولار القوي يزيد كذلك، من تكاليف الواردات على الدول التي تعتمد على المواد الأساسية كالطاقة والغذاء.

أيضا فى الدول ذات العملات الأضعف يؤدي هذا إلى تضخم مستورد، مما يرفع تكاليف المعيشة ويؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء.

وبما أن النفط مسعر بالدولار، فإن الدولار القوي يزيد من كلفة استيراد النفط، ليؤدي فى نهاية المطاف إلى رفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.

5- اضطرابات أسواق المال والصرف، الأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل كبير على السيولة بالدولار، لذا فإن، ارتفاع قيمة الدولار تؤدي إلى تغيرات كبيرة في حركة رؤوس الأموال والأسواق، ويدفع المستثمرون إلى تحويل أموالهم نحو الأصول المقومة بالدولار بحثا عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية وضعف عملاتها.

كذلك الدولار القوي يسبب تقلبات حادة في أسواق الصرف، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويثبط الاستثمار، وتواجه البنوك المركزية صعوبة في توفير السيولة الكافية بالعملة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى ضغوط في أسواق التمويل.

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