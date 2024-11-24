الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

حذرت صحيفة بريطانية، من زيادة قوة الدولار  بما يمثل خطرا على الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، عقب فوز الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، متوقعة فشل التعويم فى احتواء الأزمة.

 

فايننشال تايمز تحذر من تصاعد قوة الدولار

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن تصاعد قوة الدولار، المرتبط بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشكل تحديا كبيرا لأسواق ديون الاقتصادات الناشئة.

وحسب تقديرات جيه بي مورغان، شهدت صناديق الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والعملات المحلية في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيلها 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.

 

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن التوقعات بسياسات اقتصادية جديدة تشمل تخفيضات ضريبية وفرض تعريفات جمركية كبيرة قد تدفع إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

 

توقعات بخفض قيمة العملات فى الأسواق الناشئة 

ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات في الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 4%، في حين انخفض كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي بنحو 2%.

وأوضح مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة "غام" للصناديق الاستثمارية، بول ماكنمارا، أن "كل هذا سيؤثر سلبا على الأسواق الناشئة، ولم يتم تسعيره بالكامل بعد".

ولفتت، إلى أن أحد أبرز التحديات المصاحبة هو تأثير قوة الدولار على تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، مما يدفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال.

 

البرازيل رفعت أسعار الفائدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

على سبيل المثال، رفعت البرازيل وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين تبنت جنوب أفريقيا سياسة أكثر حذرا، رغم خفضها أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة تاريخيا.

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" فى تقريرها، إلى أن مؤشر "جيه بي مورجان" لعوائد السندات المحلية في الأسواق الناشئة انخفض بنسبة 1% هذا العام، مما يعكس تأثير هذه التحديات على المستثمرين.

ورغم هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن قوة الدولار قد تكون مؤقتة، فوفقا لكارثيك سانكاران من معهد كوينسي، فإن التباين بين السياسات المالية والنقدية الأميركية قد يؤدي إلى ضعف الدولار على المدى الطويل.

ومع ذلك، أكد سانكاران أن تأثير ضعف الدولار قد لا يظهر قريبا بما يكفي لتجنب الضغوط الحالية على الاقتصادات الناشئة.

 

التعويم الحر لن يحقق نتائج إيجابية لمواجهة أزمة الدولار

وفي ظل هذا السياق، أوصت شركة بمكو، إحدى أكبر مديري ديون الأسواق الناشئة، باستخدام السندات في الأسواق الناشئة كأداة للتنويع بدلا من مصدر للبحث عن عوائد مرتفعة، وفقا للصحيفة.

وأشارت الشركة، إلى أن سياسات مثل التعويم الحر للعملات، التي كانت فعالة في بداية العقد الأول من القرن الحالي، لم تعد تحقق نفس النتائج الإيجابية.

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