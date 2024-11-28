مدبولي لـ المصريين: ملتزمون بسعر صرف مرن، ومنتخضش لو الدولار اتحرك شوية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة وتخطيه الـ50 جنيها.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل من دمياط: "لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن".

وأضاف: "الدولار بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبح قويا أمام كل العملات سواء الإسترليني أو اليورو، وبالتالي الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية".

وأوضح: "منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار وممكن يرجع تاني والموضوع متوقف على العرض والطلب، والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها".

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