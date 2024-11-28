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التموين: بدء صرف مقررات ديسمبر لأصحاب البطاقات الأحد المقبل

السلع التموينية
السلع التموينية
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تصرف  وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، الأحد المقبل، لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية. 

التموين: توفير 30 سلعة على البطاقات 

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وقالت وزارة التموين إن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ التموين  توفر 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى. 

صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال ديسمبر 2024 

كما تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، فضلا عن صرف نقاط الخبز، وهو المبلغ الذي تم توفيره من نصيب الفرد من الخبز الشهري، ليقوم بصرف سلع متنوعة يختار صاحب البطاقة ما يحتاجه منها.

أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر 2024

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال ديسمبر المقبل. 

أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر المقبل

 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

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