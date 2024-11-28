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اقتصاد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت  أسعار العدس، مساء اليوم الخميس 28-11-2024 وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

 أسعار العدس المعبأ في الأسواق

 وتراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، فيتو
أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وبلغ سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 66.6 جنيه، لتتراوح من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر العدس بجبة بالأسواق

استقر سعر العدس بجبة ليسجل نحو 61.2 جنيه، لتتراوح من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول المعبأ بالأسواق

وتراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 37 إلى 86.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفول السائب في الأسواق

وتراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

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سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 56.8 جنيه، ليتراوح من 36 إلى 106 جنيهات للكيلو.

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