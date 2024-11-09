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صحة المنيا: تطعيم أكثر من 110 آلاف طفل و688 ألف طالب في المدارس

وزارة الصحة بالمنيا
وزارة الصحة بالمنيا

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية "بداية" تأتي تجسيدًا لالتزام الدولة بالاهتمام بصحة الإنسان، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتغطية أكبر عدد من المواطنين، ومن ضمنها الخدمات الصحية المقدمة للأطفال والشباب. 

وأشار إلى توفير برامج تطعيم وقائية تشمل الأطفال من مختلف الفئات العمرية وطلبة المدارس في جميع المراكز، في خطوة لتأمين مستقبل صحي آمن.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا يكشف جهود المديرية خلال أكتوبر  

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود المديرية خلال شهر أكتوبر أسفرت عن تطعيم 110 آلاف و630 طفلًا بالتطعيمات الروتينية بلقاحات مخصصة للفئات العمرية من سن يوم حتى 18 شهرًا. 

 

كما تم تطعيم 298 ألف و561 طالبًا في الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس)، وتطعيم 390 ألف و419 طالبًا في الصفوف الأولى من الحضانة وحتى الثانوي ضد الالتهاب السحائي، منذ انطلاق العام الدراسي 2024 /2025.

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