الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإليزيه يوجه رسالة إلى إسرائيل ولبنان قبل إعلان وقف إطلاق النار: اغتنموا الفرصة

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، مساء اليوم الإثنين، إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وتابعت الإليزيه: "نأمل من إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن".

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة  و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان صباح الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

فى ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".

من جهتها دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية إلى الموافقة على وقف النار في لبنان، بهدف وقف حمام الدم فى دولة أوشكت على الانهيار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسة الفرنسية الإليزيه لبنان البيت الأبيض بايدن إسرائيل وحزب الله حزب الله

مواد متعلقة

البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

صوت يجسد كرامة الشرق الأوسط، ماكرون يهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ 90

تعقل وتجنب التصعيد، ماكرون يوجه رسالة لبوتين بعد إقرار تعديلات العقيدة النووية

الأكثر قراءة

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

ارتفاع ضحايا حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لـ حالتي وفاة و 13 مصابا (صور)

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

أول صور للناجين من حادث غرق اللنش السياحى بالبحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

منوعات

المزيد

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

المزيد

خدمات

المزيد

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

المزيد
الجريدة الرسمية