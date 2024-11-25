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خارج الحدود

نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الإثنين: لا يمكن القول حاليا إن الاتفاق بشأن لبنان تم إنجازه، ولكننا نضغط بـ" أقصى ما يمكن" للتوصل لاتفاق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نأمل في اتفاق بشأن لبنان وننتظر موافقة الطرفين.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

 

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة  و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، مساء اليوم الإثنين، إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وتابعت الإليزيه: "نأمل من إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن".

 

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان صباح الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

جيش الاحتلال يرصد 30 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان

 

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