أخبار الفن اليوم: مؤلف "الحلنجي" يبحث عن صوت جديد لغناء تتر المسلسل.. تعرض المخرج طارق رفعت لأزمة صحية مفاجئة.. رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلن السيناريست محمود حمدان عن حاجته لصوت غنائي جديد ليغني تتر مسلسل “ الحلنجي”، وبعض الأغنيات داخل حلقات العمل.



وكتب حمدان منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك حيث قال: “نبحث عن شاب وشابة مطربين أصواتهم تكون مميزه جدًّا هيقدموا اغاني المسلسل، ويا ريت ترشحولي ناس فعلًا موهوبين ويستحقوا الفرصة، ومش فارق عندنا يكونوا عملوا اغاني قبل كده او معروفين، المهم الموهبة وصوتهم يكون مختلف ومميز، وطبعًا هيكون ليهم مقابل مادي”.

وأضاف: “أنا نفسي اللي حابب يكونوا ناس جداد تماما ومحتاجين الفرصة دي والمخرج والمنتج والنجم محمد رجب وافقوني الرأي”.

تعرض المخرج طارق رفعت لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليًّا بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المعادي،بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.



وكتب طارق رفعت منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك “الحمد لله والشكر لله. مفاجأة غير متوقعة بس ربنا عداها على خير”، ولم يكشف عن تفاصيل مرضه أو حالته الصحية، واكتفى بالإعلان عن الأزمة فقط.

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق رفعت كان مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي قام ببطولته الفنان شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال.

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل “ فهد البطل”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث صور العوضي عددا من مشاهد المسلسل في الشوارع والحارات الشعبية بمنطقة الإباجية خلال الأيام الماضية.



وينتقل فريق عمل المسلسل خلال الأيام القادمة بين منطقة الحطابة وشق الثعبان من أجل استكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، قبل أن يتم الانتقال إلى أحد الأستوديهات الخاصة لتصوير المشاهد الداخلية للعمل

أعلن الكاتب والناقد السينمائى ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، عن اختيار النجم محمد صبحى رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتى تقام فى الفترة من 28 نوفمبر الجارى وحتى ٢ ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

وعلق ياسر محب أن اختيار الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنه التحكيم جاء لقيمته الفنية والإبداعية البارزة ولمشواره الفنى الحافل والمتميز، حيث يعد أحد أهم نجوم الوطن العربى، وقدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرا من الأعمال السينمائية الممتعة والمهمة، إلى جانب إبداعاته المسرحية والتلفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا، كما أعطى دروسًا قيمة ومهمة على مدار مشواره الفنى فى الإعلاء بقيمة الفن والفنانين، وهى الرسالة التى يستهدفها المهرجان فى جميع دوراته.

وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى رسالة إلى منتقديه، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر فيها من الزج باسمه في أي قضايا أو مهاترات



وقال عمرو مصطفى في منشوره: “بكل وضوح وبدون مواربة سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة ينشر صورتي أو يشهّر بي، لقد تركت هذا الوسط بكل ما فيه منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل من حاول أذيتي، تركت لهم إستوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير.”

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي، سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي المخدرات.



في هذا السياق، كشفت مصدر مقرب من أسرة المطرب سعد الصغير، الرسائل التي أرسلها لأبنائه، عقب خروجه من قفص الاتهام، وترحيله للسجن لقضاء فترة العقوبة.

حيث قال “سعد”، لـ نجله الأكبر محمود سعد الصغير:"أنت راجل وقدها، خليك جنب أخواتك وحافظ عليهم، وإن شاء الله فرج ربنا قريب".

وتابع “سعد”:"الناس الغلابة اللى فى رقبتنا لازم تراعيهم مهما حصل، وخلي بالك من الفرقة، واللى محتاج حاجة خليك جنبه وان شاء الله ربنا كبير، وهخرج علي خير قريب".

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