الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: مؤلف "الحلنجي" يبحث عن صوت جديد لغناء تتر المسلسل.. تعرض المخرج طارق رفعت لأزمة صحية مفاجئة.. رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

 

مؤلف مسلسل "الحلنجي" يبحث عن صوت غنائي جديد لغناء تتر العمل

أعلن السيناريست محمود حمدان عن حاجته لصوت غنائي جديد ليغني تتر مسلسل “ الحلنجي”، وبعض الأغنيات داخل حلقات العمل.
 

وكتب حمدان منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك حيث قال: “نبحث عن شاب وشابة مطربين أصواتهم تكون مميزه جدًّا هيقدموا اغاني المسلسل، ويا ريت ترشحولي ناس فعلًا موهوبين ويستحقوا الفرصة، ومش فارق عندنا يكونوا عملوا اغاني قبل كده او معروفين، المهم الموهبة وصوتهم يكون مختلف ومميز، وطبعًا هيكون ليهم مقابل مادي”.

 

وأضاف: “أنا نفسي اللي حابب يكونوا ناس جداد تماما ومحتاجين الفرصة دي والمخرج والمنتج والنجم محمد رجب وافقوني الرأي”.

 

نقل المخرج طارق رفعت للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تعرض المخرج طارق رفعت لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليًّا بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المعادي،بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.


وكتب طارق رفعت منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك  “الحمد لله والشكر لله. مفاجأة غير متوقعة بس ربنا عداها على خير”، ولم يكشف عن تفاصيل مرضه أو حالته الصحية، واكتفى بالإعلان عن الأزمة فقط.  

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق رفعت كان مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي قام ببطولته الفنان شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال.

 

أحمد العوضي بين الأباجية وشق الثعبان من أجل "فهد البطل "

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل “ فهد البطل”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث صور العوضي عددا من مشاهد المسلسل في الشوارع والحارات الشعبية بمنطقة الإباجية خلال الأيام الماضية.


وينتقل فريق عمل المسلسل خلال الأيام القادمة بين منطقة الحطابة وشق الثعبان من أجل استكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، قبل أن يتم الانتقال إلى أحد الأستوديهات الخاصة لتصوير المشاهد الداخلية للعمل

 

محمد صبحي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية 

أعلن الكاتب والناقد السينمائى ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، عن اختيار النجم  محمد صبحى رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتى تقام فى الفترة من 28 نوفمبر الجارى وحتى ٢ ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

 

  وعلق  ياسر محب أن اختيار الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنه التحكيم جاء لقيمته الفنية والإبداعية البارزة ولمشواره الفنى الحافل والمتميز، حيث يعد أحد أهم نجوم الوطن العربى، وقدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرا من الأعمال السينمائية الممتعة والمهمة، إلى جانب إبداعاته المسرحية والتلفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا، كما أعطى دروسًا قيمة ومهمة على مدار مشواره الفنى فى الإعلاء بقيمة الفن والفنانين، وهى الرسالة التى يستهدفها المهرجان فى جميع دوراته.

 

عمرو مصطفى لمنتقديه: دعوني أعيش بسلام قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم

وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى  رسالة إلى منتقديه، عبر منشور له على  صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر فيها من الزج باسمه في أي قضايا أو مهاترات


وقال عمرو مصطفى في منشوره: “بكل وضوح وبدون مواربة سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة ينشر صورتي أو يشهّر بي، لقد تركت هذا الوسط بكل ما فيه منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل من حاول أذيتي، تركت لهم إستوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير.”

 

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة  حكمها بمعاقبة المطرب الشعبي، سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي المخدرات.


في هذا السياق، كشفت مصدر مقرب من أسرة المطرب سعد الصغير، الرسائل التي أرسلها لأبنائه، عقب خروجه من قفص الاتهام، وترحيله للسجن لقضاء فترة العقوبة.

 

حيث قال “سعد”،  لـ نجله الأكبر محمود سعد الصغير:"أنت راجل وقدها، خليك جنب أخواتك وحافظ عليهم، وإن شاء الله فرج ربنا قريب".

 

وتابع “سعد”:"الناس الغلابة اللى فى رقبتنا لازم تراعيهم مهما حصل، وخلي بالك من الفرقة، واللى محتاج حاجة خليك جنبه وان شاء الله ربنا كبير، وهخرج علي خير قريب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار الفن والثقافة أخبار الفن اليوم اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم، تغيير موعد عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري، أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل

أخبار الفن اليوم: سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها.. أمير رمسيس يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي وعصام زكريا يرد.. وتطورات الحالة الصحية لــ بشير الديك

الأكثر قراءة

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية