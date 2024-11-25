عمرو مصطفى لمنتقديه: دعوني أعيش بسلام قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم

وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى رسالة إلى منتقديه، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حذر فيها من الزج باسمه في أي قضايا أو مهاترات

الملحن عمرو مصطفى

وقال عمرو مصطفى في منشوره: “بكل وضوح وبدون مواربة سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة ينشر صورتي أو يشهّر بي، لقد تركت هذا الوسط بكل ما فيه منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل من حاول أذيتي، تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير.”

وأضاف عمرو: “الآن، أعيش وسطًا جديدًا مليئًا بالخير بعيدًا عن المنافسة والشر والقيل والقال، تركتكم منذ سنوات فدعوني أعيش بسلام، ليس لي أي مصلحة سوى فني وجمهوري وأسرتي، التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم.. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت.”

ليلة موسيقية لمحمد رحيم

وأعلن مؤخرا الملحن عمرو مصطفى، إقامة ليلة موسيقية للملحن الراحل محمد رحيم ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي، وتتضمن غناء أشهر ألحانه بحضور عدد من مطربي مصر والوطن العربي.

ليلة محمد رحيم بالرياض

وقال عمرو مصطفى في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: “في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم، وحرصًا منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ووافق على الفور بكل تقدير”.

وأضاف مصطفى: “سنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه وسيقوم زملائه بعمل عمرة له”.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.