نقل المخرج طارق رفعت للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تعرض المخرج طارق رفعت لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليا بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المعادي،بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

المخرج طارق رفعت

وكتب طارق رفعت منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك “الحمد لله والشكر لله. مفاجأة غير متوقعة بس ربنا عداها على خير”، ولم يكشف عن تفاصيل مرضه أو حالته الصحية، واكتفى بالإعلان عن الأزمة فقط.

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق رفعت كان مسلسل “ وبقينا إتنين”، الذي قام ببطولته الفنان شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال

شخصيات المسلسل

وشارك بالمسلسل نخبة من النجوم على رأسهم الفنان شريف منير الذي يجسد شخصية رمزي وهو معلم موسيقى على المعاش يُطرد من شقته فيجد نفسه بلا مأوى فيحاول البحث عن شقة خالية بالعقار الذي يملكه بمنطقة فاخرة بالقاهرة.

أما صلاح عبد الله أو “سحس” كما يناديه أصدقاؤه رجل على المعاش وهو والد طارق (محمد الشرنوبي) والثنائي لا يتفقان أبدًا بالرغم من كافة المحاولات التي تتم من أطراف عدة لإصلاح ذات بينهم، أما إلهام وجدي فتجسد شخصية الدكتورة ليلى مطلقة وتعيش بشقة مجاورة ل “سحس” وتتعامل معه باعتباره والدها، ومحمد الشرنوبي (طارق) هو مدرب كرة يد ويعمل كمطرب في أحد الفنادق ليلًا ولديه مشكلات مع والده بسبب ارتباطه بريهام ( بسمة داوود).

ومن الفنانات المشاركات كذلك في المسلسل الفنانة ميمي جمال التي تجسد شخصية الفنانة ثريا التي كانت لامعة في الماضي ولكن خفتت عنها الأضواء وهناك أيضًا رحمة حسن وهي زوجة تعاني من زوجها الذي يرفض العمل نهائيًا أما هشام إسماعيل يجسد شخصية ربيع أبو الوفا المحامي الذي يستغل منزله كمكتب لعمله، وأخيرًا تجسد فيدرا شخصية كاميليا وهي صديقة مقربة لحسين.

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