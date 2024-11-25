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حوادث

ترحيل سعد الصغير لسجن بدر وسط حراسة أمنية

ترحيل سعد الصغير
ترحيل سعد الصغير لسجن بدر،فيتو

رحلت قوة مديرية أمن القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى سجن بدر، لقضاء فترة العقوبة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم بحبسه 3 سنوات بتهمة حيازة المخدرات.

ومن المقرر أن يتقدم محاميه باستئناف عن الحكم الصادرفي مدة تصل لـ 40 يومًا، يحق خلالها التقدم بأوراق الاستئناف استنادًا على أسباب وأدلة قوية.

كواليس جلسة الحكم على سعد الصغير
 

شهدت الجلسة وصول سعد الصغير وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام ؛ ليجد نفسه عقب ذلك محاطًا بعدد من أصدقائه وأسرته، حيث حضر عدد من أبنائه لمساندته خلال المحاكمة.

كما حضر المطرب الشعبي شيكو وسمسم شهاب، ومعتمد جمال مدرب منتخب مصر وبرلنتي عامر، طليقة سعد الصغير.

وبمجرد أن شاهدهم سعد الصغير من داخل القفص، وجه لهم التحية قائلًا: "انتوا على دماغي والله".

سعد الصغير يسبح ويدعو من داخل القفص
 

وأمسك سعد الصغير بسبحة في يده وظل يدعو ويسبح قبل بدء الجلسة وخلال نظرها، حتى أصدرت المحكمة حكمها.

تقرير الطب الشرعي
 

تسلمت المحكمة فور بدئها وإثبات حضور المتهم ودفاعه تقرير الطب الشرعي الخاص بسعد الصغير الذي أكد أن حالته الصحية تستدعي تناول الترامادول، وأن سعد مصاب بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب آلام في العمود الفقري، وهو ما يستدعي حصوله على العقار المهدئ، وهو ما دفع محاميه طارق جميل، لطلب براءة موكله.

 

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

 

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

 

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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ترحيلات مديرية أمن القاهرة جنايات القاهرة المخدرات

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