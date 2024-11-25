صور زميلاته خلال تغيير ملابسهن، القبض على عامل بمحل حلواني شهير بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل صور زميلاته أثناء تغيير ملابسهن داخل محل حلواني شهير بالشيخ زايد.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث الشيخ زايد ضد عامل قام بتصوير زميلاته من العاملين بالمحل بكاميرا هاتفه أثناء تغيير ملابسهن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تم ضبط العامل وبحوزته هاتفه وتبين عليه وجود صور لفتيات وهم يغيرن ملابسهن داخل حجرة الملابس الموجودة بالمحل.

وتواصل أجهزة البحث تفريغ الكاميرات الموجودة بالمحل ومناقشة شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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