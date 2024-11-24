القبض على المتهم بدهس سيدة بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بـ دهس سيدة بدائرة مركز شرطة كرداسة بسيارته أثناء عبورها الطريق، وبمواجهتها اعترفا بارتكابه الواقعة دون قصد وعن هروبه حال ارتكابه الواقعة لخوفه من المسالة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارات الإسعاف تتوجه إلى موقع حادث مروري في كرداسة

وكان بلاغ ورد يفيد بوقوع حادث مروري فى كرداسة وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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