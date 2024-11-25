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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق في أشجار مجاورة لسور مستشفى 6 أكتوبر

حريق أشجار
حريق أشجار

وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص آثار حريق أشجار مجاورة  لسور  مستشفى 6 أكتوبر الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد بمكان الحريق.

حريق بجوار مستشفي 6 أكتوبر

وكانت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت أسباب تصاعد كثيف للدخان بجوار مستشفى 6 أكتوبر، وذلك عقب انتقال عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة.

وذلك فور تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجوار سور المستشفى بمدينة الفردوس.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران بمخلفات أشجار بجوار السور.

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فريق من المعمل الجنائي حريق بمخلفات الحريق

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