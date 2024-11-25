"الزملوط" يشهد حفل ختام معرض الوادي الجديد الزراعي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، حفل ختام (معرض الوادي الجديد الزراعي _ EGY AGRI) الذي أقيم بمدينة الخارجة على مدار يومي ٢١ _ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بقاعة العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور اللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، والمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وأهالي المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الوادي الجديد، عن خالص تقديره لجهود التعاون المثمرة مع كافّة الجهات، مُوجّهًا الشكر للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات المعاونة، على جهود تأهيل محطات التعبئة بالمحافظة خلال الفترة الماضية والتي تُوّجت بانضمام "مجمع تمور الوادي الجديد" و"غيره من الشركات" للقائمة البيضاء للتصدير، ونجاح ثمانية محطات تعبئة أخرى في اجتياز التفتيش طبقًا لاشتراطات سلامة الغذاء، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول بالمنتج المحلي إلى العالمية.

وأوضح الزملوط، أن معرض الوادي الجديد الزراعي يأتي هذا العام بشكل أكثر توسعًا استكمالًا لنجاح الملتقى التسويقي للتمور تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تم افتتاحه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء وحظي بإقبال ومشاركة متميزة.

من جانبه، أعرب الدمرداش عن تقديره لاستضافة المحافظة لهذا الحدث المتميز، مُشيدًا بجهود التوسع في الاستثمار الزراعي، ولافتًا لدور المجلس التصديري في رفع القدرة التنافسية للسوق المصري وفتح أسواق جديدة وفقًا لتوجه الدولة المصرية.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي حول "النهضة الزراعية" بالمحافظة، وعروضًا فنية متميزة شملت أوبريت "الوادي الأخضر"، وعرض "ملكات جمال التمور"، واختتم بتكريم محطات التعبئة وإهداء الدروع تقديرًا لجهود التعاون.

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