محافظ الوادي الجديد: انتهاء أعمال التحقيقات بواقعة "جبل الطير"

صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بانتهاء أعمال تحقيقات النيابة العامة بواقعة سقوط كتلة صخرية كبيرة على عدد من الأشخاص بمحيط جبل الطير شمال مدينة الخارجة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن الجهات الأمنية كانت قد تلقّت بلاغًا بالواقعة صباح الأمس، حيثُ توجّهت على الفور الجهات الأمنية المعنية وطواقم الحماية المدنية والإسعاف ومسئولي الإدارة العامة للآثار المصرية إلى مقرّ الواقعة، وتم الدفع بعدد من اللوادر والأوناش لرفع الكتلة الصخرية، التي أسفرت عن انتشال جثتين من تحت الأنقاض، والتأكد من عدم وجود ضحايا أو جثث أخرى، وردم الحفرة وتسوية موقع الحادثة.

وكشفت التحقيقات عن سقوط صخرة تزن حوالي ٢.٥ طن على الضحايا أثناء محاولة للحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المذكورة، حيثُ تم تسليم الجثامين لأسر الضحايا بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

كما أكّدت أن محل الواقعة خارج حدود المواقع الأثرية المسجلة والتابعة للإدارة العامة للآثار بالوادي الجديد، ولا يمارس عليه أي نشاط سياحي.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن تعازيه لأسر الضحايا، مهيبًا بجميع المنصات الإعلامية والمواطنين تحري الدقة فيما ينشر وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.