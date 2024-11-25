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محافظات

38 فائزا في قرعة حج وزارة الداخلية بالوادي الجديد

قرعة الحج، ڤيتو
قرعة الحج، ڤيتو

أسفرت القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، للمتقدمين لأداء فريضة الحج بوزارة الداخلية إلكترونيًا عن فوز 38 من المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم (1446 هـ/ 2025 م) على مستوى المحافظة.

هذا وقد شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، القرعة التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، للمتقدمين لأداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، بحضور اللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وحنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية وتمثيل مراكز المحافظة الخمسة بحسب المتقدمين، وتقدّم بالتهنئة للفائزين راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا.

كما وجّه محافظ الوادي الجديد، بمنح 10 آلاف جنيه لكل حاج كهدية، وتوفير حافلة لنقل المسافرين بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية التضامن الاجتماعي، وتقديم كافة التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

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