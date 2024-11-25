محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسحب جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية بكافة مراكز المحافظة، وإلغاء قرار تخصيصها وضمها لأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، واللواء ياسر السنباري مساعد مدير الأمن للأفراد والتدريب، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، والذي شهد فتح باب الحوار وتلقي طلبات ومشاكل المواطنين عقب انتهاء الاجتماع.

شكر وتقدير لنجاح زيارة رئيس الوزراء

استهل محافظ الوادي الجديد، الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لأهالي المحافظة وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي والجهات الأمنية، على الإعداد المميز لاستقبال زيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين، مشيرًا إلى المردود الإيجابي لهذه الزيارة التي عكست صورة مشرّفة عن الوادي الجديد.

قرارات حاسمة وتوجيهات فورية

خلال الاجتماع، أصدر المحافظ مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، وكان من أبرزها:

الانتقال للعاصمة الإدارية: التشديد على إنهاء كافة إجراءات انتقال العاملين بالمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية خلال الأسبوع الجاري.

خدمات صحية: سرعة الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف بمنطقة بحيرات باريس لدعم الخدمات الصحية بالمناطق النائية.

إدارة الأراضي: سحب جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة التابعة للجهات الحكومية، وإعادة ضمها لأملاك الدولة.

مشروعات تعليمية: البدء الفوري في إنشاء مدرسة STEM لتدخل الخدمة العام المقبل.

تنظيم الاحتفالات: تحديد مواعيد عمل قاعات الأفراح حتى الساعة 11 مساءً خلال الأسبوع، و12 مساءً يومي الخميس والجمعة، مع غلق القاعات المخالفة.

ترشيد المياه والطاقة: إنشاء خزانات مياه في مباني الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية لترشيد استهلاك المحطة الرئيسية.

مشروعات اجتماعية: سرعة تشغيل دار الحضانة بمقر العاصمة الإدارية.

تعريف النشء بالمشروعات القومية: تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمقر العاصمة الإدارية لتعريفهم بمكانتها كأحد أكبر المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وجدد المحافظ التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، داعيًا جميع القيادات التنفيذية للتعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق هذه الأهداف.

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