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خارج الحدود

القناة 14 الإسرائيلية: موافقة على انضمام فرنسا للجنة مراقبة الاتفاق المرتقب مع لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن موافقة على انضمام فرنسا للجنة مراقبة الاتفاق المرتقب مع لبنان.

 انضمام فرنسا إلى الاتفاق مع "حزب الله"

وأوضحت بأنه تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى الاتفاق مع "حزب الله"، مما يدل على أن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق مع لبنان.

وأشارت إلى أن الاتفاق جاء في اللحظة الأخيرة، ومعناه أن فرنسا ستكون على الأرجح جزءا من الآلية، التي من المتوقع أن تراقب التفاهمات التي يتم التوصل إليها في إطار الاتفاق.

وأوضحت ان من بين التفاهمات التي تم التوصل إليها: انسحاب "حزب الله" إلى ما وراء الليطاني، ونزع سلاح الحزب في المنطقة الواقعة بين النهر والحدود مع إسرائيل، وقبل كل شيء، الحفاظ على حرية العمل للجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان في حالة حدوث إنتهاك، كما يتضمن الاتفاق أيضًا انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تحركت فيها قواته.

 مصير عودة سكان جنوب لبنان لمنازلهم

أما بالنسبة لعودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم ومنازلهم، أوضحت أن عناصر "حزب الله" لن يعودوا إلى المنطقة، حيث سيعود المدنيون الذين لا يحملون السلاح.

وأشارت إلى أن من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن كافة تفاصيل الاتفاقية، وهناك تفاصيل أخرى بشأنها سيتم الكشف عنها لاحقًا.

 

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