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خارج الحدود

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

ماكرون وبايدن، فيتو
ماكرون وبايدن، فيتو

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان صباح الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

 

هدنة بين حزب الله وإسرائيل لمدة 60 يوما

كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الهدنة المزمع تنفيذها تحت رعاية أمريكا ستخضع لرقابة لجنة دولية مكونة من خمس دول.

وأضاف المسؤول اللبناني، أن الاتفاق يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا.

وأكد نائب رئيس المجلس أنه لا توجد عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هذه الهدنة، ما يعزز الآمال في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

 لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أفادت صحيفة "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن لبنان وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق حول شروط وقف إطلاق النار، مما يمثل خطوة نحو تهدئة التوترات المتصاعدة بين الجانبين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن، بينما تتواصل الجهود الدولية لضمان استمرارية الهدوء على الحدود.

فيما كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتنياهو خلال مناقشات مغلقة عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، وذاك  حسبما أفادت "القناة 14" الإسرائيلية.

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

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