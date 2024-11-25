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القبض على عاطل بتهمة الاعتداء الجنسي علي 4 شقيقات بالقليوبية

ضبط متهم بالتعدي
ضبط متهم بالتعدي علي فتيات بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من  القبض على عاطل مقيم بقرية أسنيت، بمدينة كفر شكر، بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 شقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام مُسن بالتعدي على 4 فتيات وهتك عرضهن ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر  ان عاطلا يدعي «ي.ع.س»، اعتدى جنسيًا على 4 فتيات شقيقات، بقرية أسنيت دائرة المركز وهن  "ل.أ.س"، 18 سنة، و"ي.أ.س"، 16 سنة، و"م.أ.س"، 14 سنة، و"م.أ.س" 9 سنوات، وجميعهن شقيقات مقيمات بقرية أسنيت كفر شكر، حيث أفادت تحريات المباحث أن الأب والأم محبوسين على ذمة إحدى قضايا التبديد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أمنية بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث من القبض على  المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4408 إدارى مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكذلك عرض الفتيات على الطب الشرعي.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر

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