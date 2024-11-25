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خارج الحدود

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف عدة جسور في ريف حمص بسوريا

ريف حمص، فيتو
ريف حمص، فيتو

قال التلفزيون السوري، مساء اليوم الإثنين، إن عدوانا إسرائيليا استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جسور فى منطقة القصير

وحسب التلفزيون السوري، أن هناك أضرارا لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية جراء عدوان "إسرائيلي" أثر استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي

هجمات اسرائيل علي ريف حمص

والسبت الماضى، كانت  وكالة الانباء السورية، ذكرت في تقرير لها، أن هجوم إسرائيلي استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص.

 

غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري، باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف: "أسفر ذلك عن ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

 

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