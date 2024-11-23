السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

هجوم إسرائيلي يستهدف معبر جوسية بريف حمص

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها اليوم السبت، أن هجوم إسرائيلي استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص.

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري، باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

 

غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف: "أسفر ذلك عن ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

وقبيل ذلك، أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري عن عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

 

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن العدوان الإسرائيلي "استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية".

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في لبنان في سبتمبر الماضي.

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حمص معبر جوسية سوريا

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