هجوم إسرائيلي يستهدف معبر جوسية بريف حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها اليوم السبت، أن هجوم إسرائيلي استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص.

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري، باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف: "أسفر ذلك عن ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

وقبيل ذلك، أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري عن عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن العدوان الإسرائيلي "استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية".

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في لبنان في سبتمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا