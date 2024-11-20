الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

هجمات مكثفة لـ حزب الله بالمسيرات على شمال إسرائيل (فيديو)

مسيرة، فيتو
مسيرة، فيتو

الحرب على غزة ، أطلق حزب الله اللبناني صباح اليوم هجومًا مكثفًا بالمسيرات باتجاه الجليل الغربي، حيث سقطت اثنتان من الطائرات دون  أن تخلفا أضرارًا.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي سقطتا دون أن تخلفا إصابات، مشيرة إلى تضرر مبنى.

وكان حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودًا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدًا أنه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية  بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات تمّ استهدافها بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة، قبل أن تحاول قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها مقاتلو الحزب بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بيان لاحق قال الحزب إنه استهدف تجمعًا لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج «في محيط وادي هونين» المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

وأمس الثلاثاء، قُتِلَ جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة في معارك داخل الأراضي اللبنانية، ونُقلوا إلى المستشفى، فيما تخوض القوات الإسرائيلية عمليات برية محدودة ضد حزب الله في جنوب لبنان.

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