سماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص السورية

أفادت وسائل الإعلام السورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لـ مدينة حمص.

وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص

وأمس، تحدثت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص، وتشير معلومات أولية إلى أنها ناتجة عن غارات إسرائيلية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، قال أمس الأربعاء إن روسيا وجهت تحذيرا لتل أبيب بعد ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

دوي انفجارات في سوريا

وقبل وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الخاصة بالوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.