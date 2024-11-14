الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص السورية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وسائل الإعلام السورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لـ مدينة حمص.

وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص

 وأمس، تحدثت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص، وتشير معلومات أولية إلى أنها ناتجة عن  غارات إسرائيلية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف،  قال أمس الأربعاء إن روسيا وجهت تحذيرا لتل أبيب بعد ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

 

دوي انفجارات في سوريا

 وقبل وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الخاصة بالوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

حمص سوريا مدينة حمص القصير اللاذقية جيش الاحتلال روسيا

مواد متعلقة

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

بالطبول، جماهير السعودية أمام استاد ريكتانجولار ملبورن بأستراليا (فيديو)

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads