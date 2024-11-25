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اقتصاد

انخفاض في أسعار الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم (تحديث لحظي)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصلت أسعار الجنيه الذهب إلى أعلى مستوى لها، اليوم، في الأسواق عند مستوى ٢٩٦٠٠جنيه، وذلك في منتصف اليوم، ولكنها انخفضت وتراجعت إلى مستويات نحو ٢٩٢٤٠ جنيها في التعاملات المسائية.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛.

اسعار الذهب في التعاملات الفورية

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريبًا إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

أسعار الفضة والبلاتين 

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.

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انخفضت أسعار الذهب الولايات المتحدة العقود الآجلة للذهب التعاملات الفورية

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