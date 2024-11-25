حكم قضائي بحبس راقصة شهيرة سنة بتهمة نشر الفسق والفجور

قضت محكمة جنح الاقتصادية ، بحبس راقصة شهيرة سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.

وكانت النيابة العامة، أحالت الراقصة والتيك توكر الشهيرة “م.ا.أ” بعد القبض عليها داخل ملهى ليلي في الدقي، بقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإثارة الغرائز بهدف جمع الأرباح وزيادة المشاهدات.

رصدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتداءها ملابس شبه عارية وبدلات رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.

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