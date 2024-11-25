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حوادث

قرار قضائى جديد في محاكمة 46 متهمًا بـ “خلية العجوزة”

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأثنين، قرارا قضائيا جديدا فى محاكمة 46 متهمًا، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 26 يناير المقبل لسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

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الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس وحتي الاخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت النيابة للمتهمين 8 و9 و11، ومن الثالث الثلاثون وحتى الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.

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الدائرة الثانية ارهاب خلية العجوزة الثانية تعطيل أحكام الدستور والقوانين جماعة الإخوان الارهابية

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