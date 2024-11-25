حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة مخدر الحشيش

أمرت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة حيازة كميات من الحشيش بملايين الجنيهات، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.



وفي مديرية أمن الغربية؛ ضبط (عنصر إجرامي - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).



وفي مديرية أمن المنوفية؛ ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهمامعلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش–دراجة نارية "بدون لوحات")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (2,4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة.

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