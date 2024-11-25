الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة مخدر الحشيش

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة حيازة كميات من  الحشيش بملايين الجنيهات، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
 

الأب والابن خلصوا عليها بدافع الشرف، حل لغز العثور على جثة فتاة في نهر النيل بالقليوبية

قرار قضائى جديد في محاكمة 46 متهمًا بـ “خلية العجوزة”

وفي مديرية أمن الغربية؛ ضبط (عنصر إجرامي - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).
 

وفي مديرية أمن المنوفية؛  ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهمامعلومات جنائية) بدائرة  مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش–دراجة نارية "بدون لوحات")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (2,4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة النيابة العامة أمن المنوفية امن الغربية شرطة المحلة الكبري مكافحة المخدرات مركز شرطة بركة السبع مركز شرطة المحلة

مواد متعلقة

الأب والابن خلصوا عليها بدافع الشرف، حل لغز العثور على جثة فتاة في نهر النيل بالقليوبية

قرار قضائى جديد في محاكمة 46 متهمًا بـ “خلية العجوزة”

إمبراطورة الكيف فى السلام تسقط فى قبضة الشرطة.. ضبط كمية من البودر بـ 5 ملايين جنيه

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ5.8 مليون جنيه

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

بداخله 35 نزيل، ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين على إدارته بالمقطم

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" فى القاهرة

الأكثر قراءة

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

إن ربك لبالمرصاد، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تخويف الله للكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية