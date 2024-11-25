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اصابة سيدة بطلق نارى في الرأس خلال مشاهدة مشاجرة بالقليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيبت سيدة بطلق نارى في الرأس أثناء وقوفها فى بلكونة شقتها، وقت نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم فى شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقلها فى حالة حرجة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مشاجرة ومصابة في مشاجرة بشبرا الخيمة القليوبية 

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووجود مصابه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلا من “حسنى ش ح” عاطل و“محمد ف ع” عاطل و“سيد م ا” عاطل وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابه “فاطمه” 40 سنة ربة منزل، بطلقة بالرأس أدت لحدوث نزيف بالمخ، وذلك عقب وقوفها بالبلكونة أثناء المشاجرة.

وتم نقل المصابة للمستشفى فى حالة خطر وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللإزم، وتولت النيابة التحقيق.

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شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مشاجرة بالقليوبية مستشفى ناصر العام

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