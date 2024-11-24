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حبس عاطل يدير ورشة سلاح بمنزله في القليوبية

حبس عاطل يدير ورشة
حبس عاطل يدير ورشة أسلحة دون ترخيص بالقليوبية، فيتو

أمرت نيابة  القليوبية بحبس عاطل يدير  ورشة سلاح فى منزلة بدون ترخيص، وتم التحفظ على المتهم والاسلحة المضبوطة نحو 18 قطعة سلاح نارى. 

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التحفظ على صاحب ورشة سلاح دون ترخيص بالقليوبية
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات تلقاها مكتب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بمسكنه وعثر بداخل الورشة على مضبوطات أبرزها 2 مسدس و16 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات الإصلاح والتصنيع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

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اللواء عبد الفتاح القصاص رئيس مباحث القليوبية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية

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